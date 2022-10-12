МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Повышенная ставка налога на прибыль для производителей СПГ может составить 32-34%, заявил журналистам заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов. В Минфине рассказали о "неприемлемой" практике экспортеров нефти

"Будет повышенная ставка налога на прибыль от 32% до 34%", — ответил Сазанов на вопрос, какие дополнительные изъятия по СПГ будут заложены в бюджет.

Он также уточнил, что дополнительное слагаемое в формуле расчета НДПИ на уголь вводится на первые три месяца 2023 года, потом формула вернется к прежнему уровню.

Ранее в проекте федерального закона о внесении изменений в налоговый кодекс Минфин РФ предлагал повысить налог на прибыль для экспортеров сжиженного природного газа (СПГ) в 2023-2025 годах до 32%, оценил дополнительный доход в 2023 году в 200 миллиардов рублей.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.