МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Минфин РФ ожидает замедления темпов роста доходов от налога на прибыль в 2023-2025 годы, поэтому бюджеты регионов, где этот налог является основным источником поступлений в бюджет, будут находиться в рисковой зоне, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. Правительство продлило действие семейной ипотеки до 1 июля 2024 года

"Мы видим, что наиболее рисковые – это регионы сильные, у которых наибольший доходный источник – это налог на прибыль", — сказал Силуанов.

"По налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) и в этом году мы видим, что достаточно успешно идет поступление, динамика не меняется – примерно 15% плюс, но по налогу на прибыль, видим, что темпы замедляются. И в следующем году такое замедление может продолжиться", — добавил он.

Основная ставка налога на прибыль организаций в России составляет 20%, при этом 17% направляется сразу в бюджеты регионов, а 3% централизуется в федеральном бюджете, из которых 1% затем распределяется между субъектами РФ по специальной формуле.

Налог на прибыль организаций и НДФЛ являются основными налоговыми источниками доходов региональных бюджетов.

Общие поступления налога на прибыль, согласно внесённым в Госдуму материалам, в 2022 году ожидаются на уровне 1,564 триллиона рублей, это 7,2% всех налоговых доходов бюджетной системы РФ. В 2023 году, по прогнозу, они вырастут до 1,632 триллиона рублей и составят 7,8% от всех налоговых поступлений, в 2024 году — 1,823 триллиона рублей или 8,1% налоговых поступлений, а в 2025 году — 1,969 триллиона рублей или 8,4% общих налоговых доходов.

Таким образом, в 2023 году, как ожидаются, поступления налога на прибыль вырастут на 0,6% к уровню предыдущего года, а в последующие два года темпы роста этих доходов составят 0,3% в год.

"Будем мониторить, как всегда, ситуацию с балансами бюджетов субъектов РФ", — пообещал Силуанов. При этом, по его словам, основная поддержка будет направлена на обеспечение всех социальных обязательств в субъектах РФ.