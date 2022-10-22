МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Уехавшие за границу россияне могут лишиться статуса налогового резидента РФ и потерять право на получение имущественного налогового вычета, рассказала РИА Недвижимость руководитель практики правового бюро "Олевинский, Буюкян и партнеры" Елена Родионова. Россияне стали чаще жаловаться в Роскомнадзор о незаконной обработке данных

Она уточнила, что налоговый резидент — это человек, который находился в России не менее 183 дней в течение 12 следующих подряд месяцев. При этом не важно, к одному календарному году эти месяцы относятся или нет.

"Таким образом, граждане РФ, которые покинули страну в феврале-марте 2022 года и не вернулись назад, уже перестали быть налоговыми резидентами, и до конца текущего года их налоговый статус не изменится", — отметила юрист, уточнив, что россияне, уехавшие после 21 сентября и не планирующие вернуться назад, станут нерезидентами в следующем году.

Для резидентов и нерезидентов РФ действуют разные ставки НДФЛ. Нерезиденты платят налоги по ставке 30% со своих доходов.

"Утрата статуса налогового резидента автоматически влечет за собой утрату права на получение всех видов налоговых вычетов по НДФЛ — стандартных, социальных, имущественных, инвестиционных. В том числе нельзя получить вычет при продаже жилья. Ведь право на вычеты имеют только резиденты РФ, которые были таковыми на конец налогового периода — то есть на 31 декабря", — объяснила юрист.

При этом нерезидент освобожден от уплаты налога при реализации жилья, как и резидент, если недвижимость находилась в собственности дольше минимального срока владения (три или пять лет в зависимости от способа приобретения имущества). Но если продажа произойдет раньше этого срока, то придется заплатить НДФЛ в 30% со всей стоимости, подчеркнула Родионова.

При этом, как она добавила, многие соотечественники, уехавшие за границу, имели статус самозанятых. Они и так не платили НДФЛ, и не имели права на налоговые вычеты.

Чтобы вернуться к уплате НДФЛ по ставке 13-15%, предусмотренной для резидентов, а также вернуть себе право на налоговые вычеты, человек должен подтвердить свой налоговый статус резидента. Это значит, что нужно вернуться в Россию и находиться в стране в течение необходимого срока, отметила Родионова.