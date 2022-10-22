Правительство утвердило отсрочку по уплате налогов для мобилизованных
Правительство утвердило отсрочку по уплате налогов и страховых взносов для мобилизованных
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МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Правительство утвердило отсрочку по налоговым платежам и страховым взносам для мобилизованных россиян, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
"Гражданам, призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации, предоставлена отсрочка по уплате налогов, сборов и страховых взносов", — говорится на сайте кабмина.
Как уточняется, отсрочка будет действовать в период мобилизации и три месяца по ее завершении. Меру распространят в том числе на призванных предпринимателей, которые являются одновременно главами и единственными учредителями своего бизнеса.
Помимо этого, для мобилизованных граждан на три месяца продлят сроки подачи налоговых деклараций и отчетов о движении средств по счетам. Для уплаты налога на профессиональный доход отсрочка составит четыре месяца, добавляется в сообщении.
Все долги можно будет оплатить в рассрочку, при этом первый платеж составит 1/6 часть от общей суммы задолженности, отметили в кабмине.
Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что призыву подлежат около 300 тысяч россиян или чуть более одного процента общего мобилизационного ресурса страны.
https://1prime.ru/nalogy/20221022/838551518.html
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