МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Правительство утвердило отсрочку по налоговым платежам и страховым взносам для мобилизованных россиян, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. ЦБ разъяснил порядок оформления кредитных каникул для мобилизованных

"Гражданам, призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации, предоставлена отсрочка по уплате налогов, сборов и страховых взносов", — говорится на сайте кабмина.

Как уточняется, отсрочка будет действовать в период мобилизации и три месяца по ее завершении. Меру распространят в том числе на призванных предпринимателей, которые являются одновременно главами и единственными учредителями своего бизнеса.

Помимо этого, для мобилизованных граждан на три месяца продлят сроки подачи налоговых деклараций и отчетов о движении средств по счетам. Для уплаты налога на профессиональный доход отсрочка составит четыре месяца, добавляется в сообщении. Путин подписал закон о праве мобилизованных передавать управление бизнесом

Все долги можно будет оплатить в рассрочку, при этом первый платеж составит 1/6 часть от общей суммы задолженности, отметили в кабмине.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что призыву подлежат около 300 тысяч россиян или чуть более одного процента общего мобилизационного ресурса страны.