The Telegraph: Минфин Великобритании планирует повысить налоги
The Telegraph: Минфин Великобритании планирует повысить налоги на £20 миллиардов
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МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Глава Минфина Великобритании Джереми Хант собирается повысить налоги на общую сумму до £20 миллиардов в новом бюджете, который должен быть утвержден 31 октября. Об этом пишет The Telegraph.
Как сообщает издание, глава финансового ведомства намерен реформировать правила прироста капитала и хочет отказаться от отмены экологических сборов из счетов за электроэнергию. В настоящий момент отмена экологических сборов компенсируется за счет государства.
https://1prime.ru/nalogy/20221023/838554053.html
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