МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Глава Минфина Великобритании Джереми Хант собирается повысить налоги на общую сумму до £20 миллиардов в новом бюджете, который должен быть утвержден 31 октября. Об этом пишет The Telegraph. Фунт падает под давлением политической неопределенности в Британии

Как сообщает издание, глава финансового ведомства намерен реформировать правила прироста капитала и хочет отказаться от отмены экологических сборов из счетов за электроэнергию. В настоящий момент отмена экологических сборов компенсируется за счет государства.