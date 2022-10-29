МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой ввести мораторий на увеличение налоговой нагрузки на бизнес, а также вернуться к практике обсуждения с предпринимателями законопроектов по таким изменениям до их внесения в Госдуму, говорится в письме союза. Глава РСПП заявил, что российский бизнес не отказался от инвестиций

"РСПП просит Вас (Мишустина – ред.) ввести мораторий на дальнейший рост налоговой нагрузки и установить необходимость обязательного полноценного и всестороннего обсуждения с предпринимательским сообществом законопроектов, которые могут нарушить такой мораторий", — говорится в письме.

Добавляется, что "для обеспечения экономического роста в условиях нестабильности и высокого санкционного давления целесообразно применять стимулирующую роль налогов, воздействуя на инвестиционную активность частного предпринимательского сообщества".

РСПП напоминает, что за последнее время были "увеличение страховых взносов в рамках работы по объединению фондов социального и пенсионного страхования на 1-3%", произошел рост предельной величины базы по страховым взносам, прямое повышение НДПИ на ряд отраслей, и продолжают действовать "ограничения на перенос убытков (по сути, временная фискальная мера стала постоянной)".

"Наряду с этим активно обсуждаются меры дальнейшего повышения налоговой нагрузки, включая налог на прибыль, налог на имущество, НДПИ, страховые взносы, НДФЛ", — добавляется в письме.

"Непредсказуемость налогов станет дополнительным ударом по внешнему неуглеводородному экспорту, который так необходим в текущих условиях. При этом льготные налоговые режимы и территории (ТОР, ОЭЗ, САР) снижают свою эффективность, т.к. в значительной степени ориентировались на экспорт и в условиях нарастающего санкционного давления становятся менее актуальными для внешних инвесторов. Возвращение бюджетно-налоговой политики государства к модели, переставляющей акценты на краткосрочные задачи в ущерб средне- и долгосрочным целям, представляется крайне опасным", — заключают в союзе.