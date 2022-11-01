Минфин готов рассмотреть налоговые льготы для производителей вольфрама
Замминистра финансов Сазанов: Минфин готов рассмотреть налоговые льготы по вольфраму
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МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Минфин РФ готов рассмотреть возможность введения налоговых льгот по НДПИ для производителей вольфрама, как в случае с молибденом, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов.
"Если мы говорим о поддержке вольфрама и производителей вольфрама, то мы готовы, как с молибденом, отработать под новые инвестиции, под создание, под сохранение рабочих мест предусмотреть для них соответствующие налоговые преференции", — сказал Сазанов в рамках заседания комитета Совета Федерации по экономической политике, отвечая на вопрос о возможных мерах поддержки производителей вольфрама.
В июле президент РФ Владимир Путин подписал закон о налоговых вычетах по НДПИ при добыче многокомпонентной комплексной руды в Хакасии и железной руды в Свердловской области.
Закон предусматривает предоставление налогового вычета по НДПИ на период с 1 августа 2022 года по 31 декабря 2040 года при добыче многокомпонентной комплексной руды, содержащей молибден и медь, на участках недр, расположенных полностью или частично на территории Хакасии, в объеме расходов на приобретение горнодобывающего оборудования и горной техники.
https://1prime.ru/nalogy/20221101/838672482.html
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