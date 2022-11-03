МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам подготовил ко второму чтению законопроект, который освобождает с 2023 года компенсации добровольцам (волонтерам) на услуги связи от налога на доходы физлиц. На заседание Думы он может быть вынесен 8 ноября. Госдума приняла в первом чтении законопроект о новом МРОТ

Документ внесен сенатором Андреем Турчаком и группой депутатов от "Единой России". Он включает доходы, полученные добровольцами (волонтерами) на приобретение услуг связи, в перечень доходов, не подлежащих обложению НДФЛ, наравне с их остальными доходами. Соответствующие изменения вносятся в Налоговый кодекс.

Бюджетный комитет поддержал поправку к законопроекту, которая уточняет срок вступления его в силу, вводя его нормы в действие с 1 января 2023 года.

Данная законодательная инициатива внесена в пакете с другой, вносящей в закон "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)" изменения, которые предусматривает компенсацию расходов добровольцев (волонтеров) на услуги связи.

Поправки в закон о добровольчестве и в Налоговый кодекс помогут волонтерам в любой ситуации оставаться на связи и не думать о расходах на нее, пояснял ранее Турчак, комментируя эти законодательные инициативы. Эти средства будут возмещаться так же, как сейчас это происходит с питанием, спецодеждой, средствами индивидуальной защиты, оплатой проезда.

Связь — довольно заметная статья расходов для тех, кто занимается поиском пропавших, заботится о ветеранах и одиноких людях, ликвидирует последствия чрезвычайных ситуаций, замечал сенатор. Волонтеры, по его словам, сами неоднократно обращались с просьбой решить этот вопрос. Особенно остро он встал во время пандемии.