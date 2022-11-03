МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал принятие в первом чтении законопроекта, позволяющего с 2023 года применять в городе Байконур специальный налоговый режим для самозанятых граждан. В Госдуме рассмотрят проект об освобождении компенсаций волонтерам от НДФЛ

Документ, внесенный правительством РФ, включает территорию города Байконур в перечень территорий, на которых проводится эксперимент по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" (НПД). Эксперимент в Байконуре начнется с 1 января 2023 года и будет проводиться в период действия договора аренды комплекса "Байконур", но не позднее 31 декабря 2028 года. На рассмотрение Госдумы законопроект может быть вынесен 8 ноября.

Режим НПД дает самозанятым гражданам право легализовать свою предпринимательскую деятельность с минимальными издержками и вести ее в дальнейшем в наиболее простом и необременительном режиме. Это онлайн-регистрация, не требующая личного присутствия, отсутствие отчетности, ведение деятельности без контрольно-кассовой техники, размер налоговой ставки в 4% или 6% вместо 13% налога на доходы физических лиц.

Эксперимент по льготному налогообложению самозанятых был запущен с 1 января 2019 года в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. В 2020 году новый налоговый режим постепенно был распространен на всю Россию.

В соответствии с российско-казахстанским соглашением, город Байконур является административно-территориальной единицей Республики Казахстан, функционирующей в условиях аренды. На период аренды комплекса "Байконур" город Байконур в отношениях с РФ наделен статусом, соответствующим городу федерального значения, с особым режимом безопасного функционирования объектов, предприятий и организаций, а также проживания граждан.

При этом физлица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юрлица Республики Казахстан, зарегистрированные на территории города Байконур, на период аренды комплекса "Байконур" регистрируются в налоговом органе города как физлица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, и юрлица РФ. При этом сохраняются имущественные права соответствующих собственников Республики Казахстан. Налоги, сборы, пошлины и иные платежи, взимаемые с юридических и физических лиц, зачисляются в бюджет города.