МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам подготовил ко второму чтению законопроект, который предусматривает передачу Федеральному казначейству средств страховых взносов на финансирование накопительной пенсии и резерва по обязательному пенсионному страхованию для их размещения. Документ могут вынести на заседание Госдумы 8 ноября. В ГД внесли новую редакцию законопроекта об отчислениях от азартных игр

Правительство разработало законопроект с целью обеспечения сохранности и возвратности таких страховых взносов, поступивших в течение финансового года в ПФР, и резерва по обязательному пенсионному страхованию ПФР при их инвестировании.

Сейчас указанные средства размещаются ПФР самостоятельно на банковских депозитах в кредитных учреждениях. Но данная функция фонду несвойственна в силу специфики его деятельности, что не позволяет в полной мере осуществлять управление страховыми взносами на финансирование накопительной пенсии, поступившими в течение финансового года в ПФР, и резервом по обязательному пенсионному страхованию.

В то же время Казначейство сейчас имеет небольшой опыт и компетентность в размещении бюджетных средств, считает правительство.

Поэтому законопроект предполагает изменения в Бюджетный кодекс, которые закрепляют за Федеральным казначейством полномочия размещать соответствующие средства. При этом предлагаемый порядок их размещения аналогичен тому, что сейчас установлен кодексом для размещения средств резерва на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Бюджетный комитет поддержал поправку к законопроекту, которая учитывает объединение с 1 января 2023 года ПФР и Фонда социального страхования РФ в единый фонд — Фонд пенсионного и социального страхования РФ. "В связи с тем, что у нас объединился фонд, мы вынуждены были подредактировать название фонда в законопроекте", — пояснила, представляя поправку, первый зампред бюджетного комитета Ольга Ануфриева.