МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам подготовил ко второму чтению законопроект о повышении ставок сбора за пользование объектами водных биоресурсов за рядом исключений. На заседание Думы он может быть вынесен 8 ноября. В ГД подготовили проект о передаче страховых взносов в ПФР Казначейству

Пересмотр ставок сбора позволит существенно увеличить поступления в бюджеты всех уровней, пояснял ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Причем ставки будут увеличены только в отношении тех видов рыб и морепродуктов, которые в основном вывозят на экспорт, а в отношении социально значимых — сельди, ряпушки, карася и других — останутся на прежнем уровне, отмечал он.

Компании, которые инвестируют в развитие производства и увеличивают объемы переработки рыбы и морепродуктов на предприятиях в России, смогут получить вычет и уплатить только 15% от суммы сбора за весь улов, если они занимаются рыбным промыслом в прибрежной зоне или перерабатывают улов на берегу или в море, а также ведут промысел на новых судах, построенных на российских верфях. Аналогичное право будет предоставлено и рыболовецким артелям (колхозам).

Законопроект устанавливает минимальное значение ставок сбора за пользование объектами водных биоресурсов в размере 150 рублей за тонну, за исключением водорослей, для которых ставка сбора составит 50 рублей за тонну. Для неценных и добываемых в большей степени для личного потребления видов рыб, обитающих в Балтийском и Каспийском рыбохозяйственных бассейнах (это ряпушка, лещ, щука, налим, колюшка, плотва, ерш, снеток, чехонь, красноперка, густера, линь, окунь, карась), предлагается сохранить действующую ставку сбора — 20 рублей за тонну.

При этом ставка сборов для дальневосточной горбуши составит 7,9 тысячи рублей, креветки северной – 12 тысяч, креветки северной Берингова пролива – 3 тысячи, креветки гребенчатой — 21,3 тысячи рублей. Ставка сбора для дальневосточной корбикулы составит 19,8 тысячи рублей, спизулы – 32,4 тысячи, для камчатского краба – 80 тысяч. Ставка сбора за вылов сайры увеличивается до 800 рублей за тонну, минтая — до 4,3 тысячи рублей, трески – до 6,4 тысячи (Дальневосточный бассейн) и 7,9 тысячи (Северный бассейн), палтуса – до 16,5 тысячи, нерки — до 30 тысяч. Для камчатского краба ставка сбора повышается до 80 тысяч рублей с 35 тысяч.

Ставки сбора за каждый объект водных биоресурсов будут индексироваться на коэфициент-дефлятор начиная с 2025 года, а не с 2022 года, как предусматривала первоначальная редакция. В отдельных случаях сохраняются нулевые ставки сбора.