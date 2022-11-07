МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. "Газпром" и Сбербанк стали лидерами среди крупнейших компаний России по размеру уплаченного налога за прибыль в 2021 году, пишет Forbes. Сбербанк подтвердил подачу иска к Glencore

Издание составило рейтинг 50 крупнейших российских компаний по размеру уплаченного налога на прибыль. Согласно данным Forbes, по итогам 2021 года компании, входящие в этот список, заплатили почти 2,6 триллиона рублей, на 1,1 триллиона больше, чем годом ранее.

"Лидером рейтинга стал "Газпром", который заплатил с прибыли 344,8 миллиарда рублей налога в 2021 году. За 2021 год сумма уплаченного налога выросла в три с лишним раза благодаря рекордной прибыли из-за высоких цен на газ. Годом ранее "Газпром" не вошел в тройку крупнейших плательщиков налога на прибыль", — пишет издание.

На втором месте рейтинга — Сбербанк, который заплатил 341,8 миллиарда рублей, говорится в сообщении. Помимо Сбербанка, в список вошло еще шесть финансовых компаний — ВТБ (№12), Газпромбанк (№17), банк "Открытие" (№37), "Тинькофф" (№42), "Московская биржа ММВБ-РТС" (№48) и Совкомбанк (№50). Альфа-банк, отмечает Forbes, не присутствует в списке из-за нераскрытия отчетности за 2021 год.