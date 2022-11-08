МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Только меньшая часть денежного довольствия лиц, призванных в армию в рамках частичной мобилизации, облагается НДФЛ, заявил журналистам во вторник представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко. Путин подписал закон о прекращении трудового договора при мобилизации ИП

По его словам, денежное довольствие такого лица облагается НДФЛ также, как и у всех военнослужащих-контрактников, при этом социальная выплата, установленная президентом России Владимиром Путиным в размере 158 тысяч рублей налогом не облагается.

Микищенко разъяснил порядок налогообложения на примере рядового, призванного на должность мотострелка. Так, из положенных ему 195 тысяч рублей — 158 тысяч не будут облагаться НДФЛ, а с оставшихся 37 тысяч будет начислен НДФЛ по ставке 13%.

Кроме того, облагаемая НДФЛ часть жалования будет расти пропорционально званию военнослужащего. Так, у командира взвода в звании лейтенанта, жалование составит около 225 тысяч рублей, соцвыплата в размере 158 тысяч рублей по-прежнему не будет облагаться НДФЛ, а с остальных 68 тысяч рублей за звание, должность командира взвода и выслугу лет начислят налог по ставке 13%. Путин подписал закон о поправках в ТК при мобилизации учредителя фирмы

Микищенко добавил, что мобилизованные могут получать дополнительные выплаты, в том числе надбавки за особые условия военной службы или за особые достижения. Они установлены согласно Приказу министра обороны РФ 2019 года № 727.

По словам Микищенко, выплаты за службу начисляются на банковскую карту с 10 по 20 число каждого месяца за предыдущий месяц, то есть военнослужащим, проходившим службу с 1 по 31 октября будет начислено денежное довольствие с 10 по 20 ноября, пояснил он.