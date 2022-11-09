МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал законодательную поправку, которая продлевает до 1 января 2025 года срок действия освобождения от НДС племенной животноводческой и рыбной продукции. В ГД одобрили продление сниженной ставки НДС по авиаперевозкам через Москву

В соответствии с действующим законодательством ввоз в Россию и реализация на ее территории племенного крупного рогатого скота, племенных свиней, овец, коз, лошадей, птицы, яйца, а также полученных от них семени и эмбрионов, племенной рыбы и полученной из нее молоди до 1 января 2023 года освобождены от обложения налогом на добавленную стоимость (НДС).

Бюджетный комитет при подготовке ко второму чтению бюджетообразующего законопроекта, вносящего различные изменения в Налоговый кодекс, поддержал поправку, которая продлевает эту льготу до 1 января 2025 года, то есть на два года.