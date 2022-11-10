МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Сумма материальной помощи мобилизованным и некоторым другим лицам освобождается от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и страховых взносов. Госдума приняла соответствующий закон во втором и сразу в третьем чтении. В Минобороны разъяснили порядок налогообложения выплат мобилизованным

Согласно документу, освобождаются выплаты в виде денежных средств и иного имущества, которые были безвозмездно получены мобилизованными, контрактниками и добровольцами, принимающими участие в специальной военной операции (СВО), а также членами их семей. Передача имущества не будет облагаться НДС, а понесенные при передаче расходы организации будут учитываться при определении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.

Кроме того, НДФЛ освобождаются доходы, полученные в связи с прекращением обязательства по договору кредита или займа в случае гибели, смерти от ран или болезни участника СВО либо получения им инвалидности I группы.

Также освобождены от НДФЛ и страховых взносов безотчетные суммы (в пределах 700 рублей в день) по командировкам "на территории, нуждающиеся в обеспечении жизнедеятельности населения и восстановлении объектов инфраструктуры". По таким командировкам освобождаются от НДФЛ и суточные.

Перечисленные изменения в части НДФЛ, НДС и налога на прибыль касаются доходов и расходов, полученных и понесенных с 1 января 2022 года.

НДФЛ также не будут облагаться премии, присужденные президентом России, при этом льгота имеет обратную силу: она будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.

Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением норм, для которых предусмотрен иной срок.