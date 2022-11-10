Госдума продлила освобождение от НДС при ввозе племенных животных и рыбы
Госдума продлила до 2025 года освобождение от НДС при ввозе племенных животных и рыбы
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МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении бюджетообразующий закон, который в том числе продлевает до 1 января 2025 года освобождение от НДС при ввозе и реализации в РФ племенной животноводческой и рыбной продукции.
В соответствии с действующим законодательством, ввоз в Россию и реализация на ее территории племенного крупного рогатого скота, племенных свиней, овец, коз, лошадей, птицы, яйца, а также полученных от них семени и эмбрионов, племенной рыбы и полученной из нее молоди до 1 января 2023 года освобождены от налога на добавленную стоимость (НДС).
Закон продлевает эту льготу еще на два года. Он должен вступить в силу со дня официального опубликования, за исключением других норм, для которых установлен иной срок.
https://1prime.ru/nalogy/20221110/838772712.html
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