МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении бюджетообразующий закон, который в том числе продлевает до 1 января 2025 года освобождение от НДС при ввозе и реализации в РФ племенной животноводческой и рыбной продукции. Госдума продлила нулевую ставку НДС для лизинговых судов

В соответствии с действующим законодательством, ввоз в Россию и реализация на ее территории племенного крупного рогатого скота, племенных свиней, овец, коз, лошадей, птицы, яйца, а также полученных от них семени и эмбрионов, племенной рыбы и полученной из нее молоди до 1 января 2023 года освобождены от налога на добавленную стоимость (НДС).

Закон продлевает эту льготу еще на два года. Он должен вступить в силу со дня официального опубликования, за исключением других норм, для которых установлен иной срок.