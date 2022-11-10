МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и сразу в третьем чтениях закон, который предусматривает корректировку механизма расчета страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с учетом фактического роста зарплат. Госдума продлила действие пониженных ставок налога на прибыль в регионах

Согласно документу, предельная величина базы для расчета страховых взносов будет, начиная с 2023 года, ежегодно рассчитываться как произведение прогнозной заработной платы, увеличенной в 12 раз, и коэффициента 2,3 (по аналогии с 2021 годом). Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования, за исключением норм, для которых предусмотрен иной срок.

Нововведение позволит обеспечить дополнительные поступления в бюджеты социальных фондов в 2023 году в сумме 105,4 миллиарда рублей, в 2024 году – 114,1 миллиарда, в 2025 году – 122,6 миллиарда рублей.

Изменение вызвано возникшим в 2021-2022 годах отставанием планового темпа роста зарплаты (на который с 2022 года индексируется предельная величина базы для исчисления страховых взносов) от фактического.

Обновленный механизм расчета предельной величины базы позволит восстановить облагаемый страховыми взносами уровень выплат физическим лицам и учитывать фактически сложившийся размер зарплаты.