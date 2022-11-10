МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу Мосбиржи) обратится в налоговое управление США (IRS) для уточнения вопросов налогообложения по заблокированным активам, говорится в Telegram-канале Клуба защиты прав инвесторов. Госдума освободила от НДФЛ доходы по бумагам высокотехнологичных компаний

"НРД по итогам коммуникации с Euroclear напрямую обратится в IRS для выяснения позиции по налоговым вопросам в связи с блокировкой активов участников финансового рынка, пострадавших в связи с санкциями ЕС на НРД", — говорится в сообщении.

При обращении участников рынка за индивидуальными лицензиями для разблокировки активов они должны будут указать размер дохода до и после налогообложения и сумму налога (gross, net, tax) в связи с необходимостью выполнения налоговых обязательств перед IRS.

Московская биржа летом создала Клуб защиты прав инвесторов в ответ на санкции Европейского союза в отношении НРД, он ориентирован на отстаивание прав и интересов прежде всего неквалифицированных инвесторов, пострадавших от введенных санкций.