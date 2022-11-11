МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) России совместно с ЦБ и Росфинмониторингом выявили одну из крупнейших в России теневых площадок по сокрытию и отмыванию доходов в сфере общепита, говорится в сообщении налогового ведомства. Госдума определила особенности налогообложения в новых регионах

"Скоординированные действия Росфинмониторинга, Банка России и ФНС позволили выявить и пресечь работу одной из крупнейших теневых площадок, предлагавшей высокотехнологичные услуги по сокрытию и легализации доходов в сфере общепита", — сообщает налоговая служба.

Ведомство уточняет, что в основе работы площадки лежала замена безналичного денежного потока на сгенерированные наличные деньги. "Источником наличных, как правило, выступают компании, располагающие терминалами приема наличных", — сообщает ФНС.

"Использование схемы позволяет предприятиям общепита не только регулировать доход, но и держать финансовые показатели в диапазоне, необходимом для сохранения права на применение специальных налоговых режимов, уклоняясь от уплаты НДС. Ее применение также предоставляет возможность выплачивать сотрудникам "серую" заработную плату и за счет этого уходить от зарплатных налогов и сборов", — говорится в сообщении.