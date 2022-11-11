МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Возможность корректировки ставки НДПИ на железную руду с 2023 года сейчас не обсуждается, сообщил журналистам вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах форума "Всемирный день качества". Корректировка расчета НДПИ на газ начнет действовать на полгода раньше

"По крайней мере, на сегодняшний день таких обсуждений нет. Речь шла про жидкую сталь, формула которой нуждалась в корректировке. Но общего решения по снижению в ближайшее время на повестке не стоит", — ответил он на соответствующий вопрос.

Вопрос корректировки поднимался в августе текущего года. В Минпромторге тогда отмечали, что НДПИ на желруду необходимо корректировать в зависимости от текущего уровня рентабельности отрасли.