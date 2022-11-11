Снижение ставки НДПИ на железную руду не обсуждается, заявил Мантуров
Мантуров заявил, что снижение ставки НДПИ на железную руду с 2023 года не обсуждается
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МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Возможность корректировки ставки НДПИ на железную руду с 2023 года сейчас не обсуждается, сообщил журналистам вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах форума "Всемирный день качества".
"По крайней мере, на сегодняшний день таких обсуждений нет. Речь шла про жидкую сталь, формула которой нуждалась в корректировке. Но общего решения по снижению в ближайшее время на повестке не стоит", — ответил он на соответствующий вопрос.
Вопрос корректировки поднимался в августе текущего года. В Минпромторге тогда отмечали, что НДПИ на желруду необходимо корректировать в зависимости от текущего уровня рентабельности отрасли.
https://1prime.ru/nalogy/20221111/838792772.html
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