МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России поддерживает идею установить экспортную пошлину на топливо, за которое компании получили выплаты из бюджета по демпфирующему механизму, предназначенному для сдерживания внутренних цен на топливо, сообщила пресс-служба ведомства. ФАС согласовала цены на препараты от коронавируса

"ФАС России поддерживает Минфин в установлении экспортной пошлины на реализацию топлива, за который выплачивается демпфер. Ранее служба уже направляла в правительство РФ комплекс мер по сдерживанию роста стоимости нефтепродуктов, в том числе и в части возврата демпфера при поставке товара за пределы территории РФ", — сказали в пресс-службе ФАС.

По данным газеты "Коммерсант", на рынке сложилась ситуация, когда трейдеры стали практиковать схемы экспорта топлива, за которое был выплачен данный демпфер. В октябре замминистра финансов РФ Алексей Сазанов заявил, что экспорт из России топлива, за который был выплачен демпфер, неприемлем, обсуждаются решения проблемы.

Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.