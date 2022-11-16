МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон о новом бюджетном правиле, предполагающем его смягчение на 2023-2024 годы для более высоких расходов бюджета. Аналитики спрогнозировали снижение налоговых выплат в бюджет

Документ фиксирует в Бюджетном кодексе объем базовых нефтегазовых доходов, которые могут направляться на расходы, в 2023-2025 годах в абсолютном выражении на уровне 8 триллионов рублей с дальнейшей ежегодной индексацией в размере 4%, начиная с 2026 года.

Такой объем соответствует умеренно-консервативным оценкам внешних условий при стабильном курсе в диапазоне 65-75 рублей за доллар. Это обеспечит стабильность бюджетных расходов вне зависимости от изменчивости конъюнктуры и минимизирует влияние волатильности нефтегазовых рентных доходов на экономику, говорится в пояснительной записке.

Предельный объем расходов бюджета РФ в рамках этого правила определяется как сумма ненефтегазовых доходов, базовых нефтегазовых доходов, расходов на обслуживание государственного долга, а также квази-фискальных операций. В 2023 и 2024 годах расходы будут выше, чем предполагает эта формула, а дефицит бюджета составит соответственно 2% и 1,4% ВВП. Поэтому закон устанавливает временные предельные границы использования средств ФНБ на финансирование дефицита бюджета в 2023 и 2024 годах в 2,9 триллиона и 1,6 триллиона рублей соответственно.

Обновленная конструкция бюджетного правила сохранит базовые принципы сбалансированности расходов и использования рентных сверхдоходов в неблагоприятные периоды, позволит обеспечить поддержку экономики в период адаптации при сохранении доверия к проводимой макроэкономической политике, уверены разработчики. Профицит российского бюджета вырос за десять месяцев

Кроме того, предусматривается направление органами управления Фондом пенсионного и социального страхования РФ и Федеральным фондом обязательного медстрахования в ФНБ доходов от поступления страховых взносов, уплаченных в 2023 году в связи с продлением в 2022 году сроков их уплаты. Правительству РФ для обеспечения гибкости в финансировании дефицита федерального бюджета и сохранения средств ФНБ предоставляется право привлечь внутренние госзаимствования в 2023 году в сумме до 1 триллиона рублей сверх установленных лимитов вместо использования средств ФНБ.

Кабмин также сможет принимать решения о предоставлении в 2023 году госгарантий РФ, не предусмотренных программами таких гарантий, причем в порядке и на условиях, которые сам и установит. Помимо этого, закон допускает предоставление госкредитов, не предусмотренных программой предоставления государственных финансовых и экспортных кредитов, в пределах общего объема средств на ее реализацию или за счет уменьшения остатков средств бюджета РФ.

Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок.