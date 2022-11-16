МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Сенаторы на заседании в среду одобрили бюджетообразующий закон, который в том числе устанавливает особенности налогообложения на территориях новых субъектов РФ – Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. Совфед одобрил введение акциза на сладкие напитки в 2023 году

В частности, граждане этих регионов могут беспошлинно оформить российские документы, включая паспорт и водительские права.

Документ определяет особенности исчисления и уплаты акцизов, определения налоговой базы и исчисления НДС, амортизации имущества и определения расходов, налогового учета по налогу на прибыль организаций, уплаты госпошлин на территориях этих четырех регионов. При этом признаются безнадежными к взысканию суммы таможенных пошлин, налогов и иных платежей, учитываемые по состоянию на 1 января 2023 года таможенными органами, расположенными на территориях этих субъектов РФ.

Закон устанавливает нулевую ставку НДС при поставках товаров в эти регионы и услуг по их перевозке (за исключением услуг по международной перевозке). От НДС и акцизов освобождается и ввоз в РФ товаров, "прибытие которых на единую таможенную территорию Евразийского экономического союза состоялось" с 30 сентября по 10 ноября 2022 года, а их декларантом выступили организации, стоящие на налоговом учете в ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской области.

Граждане из этих регионов освобождаются от уплаты госпошлин за выдачу паспорта гражданина РФ или определение наличия гражданства РФ (эти нормы будут распространяться на правоотношения, возникшие с 30 сентября 2022 года). Также жители этих регионов освобождаются от госпошлин за оформление вида на жительство, загранпаспорта, российского водительского удостоверения, удостоверения тракториста-машиниста (тракториста), регистрационных документов и автомобильных номеров, а также от некоторых других пошлин.

Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением норм, для которых установлен иной срок. При этом освобождение от уплаты госпошлин за госрегистрацию юрлиц и ИП из этих четырех регионов, ликвидацию такого юрлица или внесение изменений в его учредительные документы будет применяться до конца 2023 года, а за определение наличия гражданства РФ — до конца 2025 года.

Кроме того, до 1 января 2028 года освобождается от госпошлины регистрация прав на недвижимое имущество, возникших в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях до вхождения в РФ.