Совфед продлил нулевую ставку НДС на реализацию лизинговых судов
Совфед продлил на 2023 год нулевую ставку НДС на реализацию лизинговых судов
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МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Сенаторы на заседании в среду одобрили бюджетообразующий закон, который, в числе прочего, продлевает на 2023 год срок действия нулевой ставки НДС при реализации лизинговых судов, зарегистрированных в российском реестре.
Действующим законодательством до конца 2022 года установлена нулевая ставка налога на добавленную стоимость (НДС) при продаже лизинговыми компаниями судов, зарегистрированных в Российском международном реестре судов.
Закон продлевает эту льготу до конца 2023 года. Он должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением норм, для которых предусмотрен иной срок.
В Российском международном реестре судов, в частности, могут быть зарегистрированы суда для международных и внутренних перевозок и буксировки (возраст — не старше 15 лет); суда, используемые для хранения и перевалки нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа в морских портах РФ (не старше 20 лет); суда для разведки и разработки минеральных ресурсов и других целей.
https://1prime.ru/nalogy/20221116/838842674.html
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