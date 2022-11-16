МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Сенаторы на заседании в среду одобрили бюджетообразующий закон, который, в числе прочего, продлевает на 2023 год срок действия нулевой ставки НДС при реализации лизинговых судов, зарегистрированных в российском реестре. Совфед повысил налоговую нагрузку на газовую и нефтяную отрасли

Действующим законодательством до конца 2022 года установлена нулевая ставка налога на добавленную стоимость (НДС) при продаже лизинговыми компаниями судов, зарегистрированных в Российском международном реестре судов.

Закон продлевает эту льготу до конца 2023 года. Он должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением норм, для которых предусмотрен иной срок.

В Российском международном реестре судов, в частности, могут быть зарегистрированы суда для международных и внутренних перевозок и буксировки (возраст — не старше 15 лет); суда, используемые для хранения и перевалки нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа в морских портах РФ (не старше 20 лет); суда для разведки и разработки минеральных ресурсов и других целей.