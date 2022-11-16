МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Сенаторы одобрили бюджетообразующий закон, который, в том числе, продлевает до 1 января 2025 года действие пониженной ставки НДС в 10% на оказание услуг внутренних воздушных перевозок пассажиров и багажа через аэропорты Московского авиаузла. Совфед продлил нулевую ставку НДС на реализацию лизинговых судов

Сейчас внутренние авиаперевозки через аэропорты Московского авиаузла облагаются НДС по пониженной ставке 10%, однако эта льгота действует до 1 января 2023 года. Для внутренних рейсов в обход Москвы бессрочно установлена нулевая ставка НДС.

Закон продлевает действие пониженной ставки налога для авиаперевозок через Московский авиаузел еще на два года. Он должен вступить в силу со дня официального опубликования, за исключением других норм, для которых установлен иной срок.