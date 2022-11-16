МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Сенаторы в среду одобрили бюджетообразующий закон, который, в том числе, продлевает до 1 января 2025 года действие пониженных ставок налога на прибыль отдельных организаций, подлежащего зачислению в региональные бюджеты. Госдума определила особенности налогообложения в новых регионах

В настоящее время субъекты РФ вправе устанавливать своими законами пониженные ставки налога на прибыль, подлежащего зачислению в их бюджеты, для категорий налогоплательщиков, не указанных в главе 25 Налогового кодекса (НК). Эти пониженные ставки могут применяться налогоплательщиками до даты окончания срока их действия, не позднее 1 января 2024 года.

Закон продлевает предельный срок действия таких пониженных налоговых ставок на год. Изменение вносится в целях обеспечения стабильных условий осуществления деятельности соответствующих налогоплательщиков.

Стандартная ставка налога на прибыль организаций сейчас составляет 20%, из которых с 2017 года по 2024 год 3% идут в федеральный бюджет, 17% — в региональные. Законом данная пропорция сохраняется до конца 2030 года, а к пропорции 2% на 18% перейти с 2031 года, а не с 2025 года, как предусматривает действующая редакция НК.

Помимо этого, устанавливается обязанность бывших участников консолидированных групп налогоплательщиков в 2023 году перейти на уплату ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль исходя из фактической прибыли.

Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за рядом исключений, а данные нормы начнут действовать с 1 января 2023 года.