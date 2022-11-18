МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Единый налоговый счет (ЕНС) может облегчить уплату налогов, особенно для малого и среднего бизнеса, и несмотря на естественные переходные риски это перспективная идея, поделился мнением с РИА Новости директор программ Института финансов и устойчивого развития РАНХиГС Олег Филиппов. Совфед продлил особые полномочия правительства в налоговой сфере

В России с 1 января вводится ЕНС налогоплательщика. Его смогут использовать как физические, так и юридические лица, а все налоговые обязательства можно будет оплачивать единым платежом, указав только его сумму и свой ИНН.

"Я думаю, что все хорошо пройдет и она (новация — ред.) в целом имеет большую перспективу. Она правильная в принципе. Глобально, с точки зрения федерализма, именно бюджетного устройства, она корректная", — отметил Филиппов, добавив, что новация нацелена прежде всего на малый и средний бизнес.

"В крупных организациях можно было отслеживать каждый налог и его оплату. Когда сотрудников в бухгалтерии много, то это достаточно просто: оплатили, начислили этот налог, заплатили, начислили – заплатили. Например, я, когда был малым бизнесом, каждый платеж нужно менять (самостоятельно — ред.). Я, конечно, могу запутаться и деньги не туда уйдут, поэтому для малого и среднего бизнеса, я бы сказал, это полегче будет (с ЕНС — ред.)", — поясняет он.

Тем не менее, он считает, что будут и некоторые сложности первое время. Так, Филиппов полагает, что могут быть трудности с сопоставлением начисленных налогов и их уплатой.

"Для того, чтобы сейчас вот эта система заработала, должна быть единая сверка с налоговой: сколько налогоплательщиков и налогов, чтобы подбить одинаковые задолженности. Конечно, в переходящем моменте, на этом этапе, будут проблемы с точки зрения платежей и с точки зрения расчетов", — заключил он.