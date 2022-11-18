ВЕНА, 18 ноя — ПРАЙМ. Австрия планирует ввести налог на сверхприбыль для нефтегазовых и энергокомпаний в размере до 40%, в этой связи разработаны два законопроекта, которые будут представлены в пятницу в парламент, сообщил журналистам министр финансов Магнус Бруннер. Уровень безработицы в Австралии вырос в октябре

"Это чрезвычайная мера — этот пакет законов о налогах на прибыль, вспомогательный пакет в период энергетического кризиса, который мы представляем и который будет сегодня представлен в Национальном совете (парламенте — ред). Этот пакет включает в себя две меры — во-первых, это кризисный налог на ископаемые энергоносители, то есть для газовых и нефтяных компаний. Вторая часть — кризисный налог на электричество, который фактически представляет собой верхний порог на прибыль для энергокомпаний", — сказал министр.

Таким образом, по словам Бруннера, власти аккумулируют средства для ранее анонсированных компенсаций расходов населения на растущие цены в сфере энергетики. Речь идет об обложении налогом "случайной прибыли", уточнил министр, так как она стала следствием "роста цен из-за украинской войны, которая сейчас провоцирует дисбаланс на энергетическом рынке". Правовой основой для данного шага стало принятое ранее соответствующее постановление ЕС. Государство планирует собрать за счет новых налогов от двух до четырех миллиардов евро.

Меры будут предварительно работать до 31 декабря 2023 года, будут применяться ретроспективно с 1 июля 2022 года для снятия сверхдоходов с компаний, работающих в сфере ископаемого топлива, и с 1 декабря 2022 года — для производителей электроэнергии. В Вене рассказали, почему австрийцы боятся отапливать свои дома

"В частности, для нефтяных и газовых компаний — если их текущая прибыль более чем на 20% превышает среднюю прибыль за четыре года с 2018 по 2021 год, то за период с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2023 года с них будет взыматься налог в размере 33%, который будет повышен до 40% в случае отсутствия доказательств отчислений в возобновляемую энергетику. Инвестиции в возобновляемую энергетику будут соответствующим образом приняты во внимание, могут привести к сокращению взимаемого налога", — пояснил министр.

Что касается налогообложения энергокомпаний, которые производят или продают электричество, то Бруннер пояснил, что "их доход должен быть ограничен 180 евро за МВтч", а в случае отсутствия инвестиций в возобновляемую энергетику этот верхний порог будет снижен до 140 евро за МВтч.

"Я не любитель вмешательств в работу рынка, но в эти чрезвычайные времена у нас нет другого выбора", — добавил он.