МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил работников Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ с днем работника налоговых органов, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. Путин поздравил сотрудников ФНС с профессиональным праздником

"Уважаемые друзья! Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём работника налоговых органов. ФНС России – одна из ключевых структур исполнительной власти, крупнейший администратор доходов, который обеспечивает поступление налогов в бюджеты всех уровней, способствует решению важнейших государственных задач, направленных на рост экономики, повышение качества жизни наших граждан", — говорится в телеграмме.

Мишустин отметил успехи ведомства в повышении эффективности администрирования, совершенствовании электронного взаимодействия, поддержке обратной связи с налогоплательщиками, изучении их замечаний и предпочтений.

"Сегодня услугами "Личного кабинета" пользуются миллионы людей, которые могут в любой точке мира получать информацию об имуществе, запрашивать документы, уплачивать налоги. Во всех регионах открыты ситуационные центры, позволяющие оперативно реагировать на обращения каждого человека и представителей бизнеса, принимать выверенные решения, разрабатывать меры поддержки, оказывать необходимую помощь", — дополнил премьер-министр.

В заключение Мишустин подчеркнул высокий профессионализм коллектива ФНС, а также пожелал работником ведомства удачи, новых свершений, смелых, амбициозных проектов и выразил признательность ветеранам, которые сохраняют традиции и передают свой опыт молодым специалистам.