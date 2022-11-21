МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Европейский Союз изучает возможность ввести "налог на выход" в отношении активов подсанкционных лиц, передает издание Politico, ссылаясь на документ ЕК. Politico: Европа готовится к новому противостоянию с США

"(Брюссель рассматривает — ред.) согласованный налог на выход, применимый к физическим лицам, попавшим под санкции", — говорится в сообщении.

Как заявили в Еврокомиссии, механизм будет носить общий характер, что требует единогласной поддержки всех государств ЕС. Его можно будет применить в отношении одной или нескольких стран в любой момент, если для этого имеются четкие и объективные причины.

Ведомство уточнит законодательную базу для введения необходимых мер и предложит соответствующий правовой акт.

Как уточняется, налог будет действовать, если физическое лицо:

находится под европейскими санкциями,

является налоговым резидентом третьей страны,

пытается перевести доходы с капитала и активы из любой страны ЕС в государство, находящееся под санкциями.

Politico отметило, что "налог на выход" рассматривается в качестве одного из вариантов для финансирования восстановления Украины. Другие возможные шаги включают перечисление средств из замороженных активов РФ в Европе самому Евросоюзу, а затем – Украине; добровольные взносы стран ЕС; обязательные переводы стран-членов ЕС в бюджет Евросоюза через новый сбор.