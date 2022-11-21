МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал принятие в первом чтении законопроекта об освобождении от НДФЛ семей с двумя и более детьми при продаже земельных участков с расположенными на них жилыми домами и хозяйственными постройками независимо от срока нахождения в их собственности, на заседание Думы его планируется вынести 23 ноября. Госдума может скоро рассмотреть законопроект о выходном 31 декабря

Документ, внесенный депутатами Василием Пискаревым ("Единая Россия") и Григорием Шилкиным ("Новые люди"), направлен на снижение налоговой нагрузки на семьи с детьми при улучшении ими жилищных условий.

Сейчас по общему правилу граждане освобождены от уплаты налога на доходы физических лиц при продаже недвижимого имущества, которое было приватизировано, получено в наследство или по договору пожизненного содержания с иждивением, подарено и находилось у них в собственности не менее трех лет. Аналогичная льгота касается и единственного жилья. В иных случаях минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества для получения этой льготы составляет пять лет.

При этом граждане, у которых двое и более детей в возрасте до 18 лет, а если это студенты-очники, то до 24 лет, при продаже комнаты, квартиры или жилого дома либо их частей, а также доли в жилом помещении освобождены от НДФЛ независимо от срока владения при условии приобретена в том же году другого жилья. Комитет Госдумы одобрил снижение налоговой нагрузки на НКО

Законопроект освобождает НДФЛ доходы таких семей и от продажи земельного участка и расположенных на нем хозяйственных строений и сооружений при одновременном отчуждении их с расположенным на этом участке жилым помещением. Причем полученные от такой продажи доходы не должны использоваться в предпринимательской деятельности.

Предполагается, что новая льгота будет применяться к доходам, полученным начиная с налогового периода 2022 года. Правительство России поддерживает принятие законопроекта.