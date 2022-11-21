Путин продлил действие пониженной ставки НДС на авиаперевозки через Москву
Путин продлил до 2025 года пониженную ставку НДС для внутренних авиаперевозок через Москву
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МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Пониженная ставка налога на добавленную стоимость для авиаперевозок по России через Москву будет действовать до 2025 года, соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.
Текст документа размещен на интернет-портале правовой информации.
Действие пониженной ставки должно было завершиться в 2023 году. Однако после подписания закона размер НДС останется на уровне в десять процентов еще два года.
Для внутренних рейсов в обход Москвы ставка бессрочно установлена на нулевом уровне.
https://1prime.ru/nalogy/20221121/838892881.html
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