МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Пониженная ставка налога на добавленную стоимость для авиаперевозок по России через Москву будет действовать до 2025 года, соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Путин повысил сбор за вылов рыбы и морепродуктов в России

Текст документа размещен на интернет-портале правовой информации.

Действие пониженной ставки должно было завершиться в 2023 году. Однако после подписания закона размер НДС останется на уровне в десять процентов еще два года.

Для внутренних рейсов в обход Москвы ставка бессрочно установлена на нулевом уровне.