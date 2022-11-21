МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Пониженная ставка налога на добавленную стоимость для авиаперевозок по России через Москву будет действовать до 2025 года, соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.

Вылов водных биоресурсов рыбаками РФ

Путин повысил сбор за вылов рыбы и морепродуктов в России

Текст документа размещен на интернет-портале правовой информации.

Действие пониженной ставки должно было завершиться в 2023 году. Однако после подписания закона размер НДС останется на уровне в десять процентов еще два года. 

Для внутренних рейсов в обход Москвы ставка бессрочно установлена на нулевом уровне.