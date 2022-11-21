МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Реформирование системы получения вычетов для плательщиков подоходного налога сократило сроки получения вычетов до 12 дней, что позволило гражданам получить более 450 миллиардов рублей, заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава ФНС заявил о росте налоговых поступлений в бюджет

"Если говорить о том, что у нас реализовано в этом году, кроме того, что мы реализовали регистрацию, мы очень серьезно реформировали систему вычетов для наших граждан, когда люди получают вычеты по подоходному налогу, и с 4 месяцев сократили до 12 дней. Уже более 450 миллиардов рублей люди получили буквально за 12 дней", — сказал Егоров на встрече, приуроченной ко Дню работника налоговых органов.

Он также отметил положительную динамику с получением вычетом по налогу на добавленную стоимость. "По возмещению НДС. У нас квартал – где-то 1 триллион, 1 триллион с лишним. Это то, что компании заявляют к возмещению. И в этом квартале мы вышли на 83%: 83% мы возмещаем в течение месяца, это от налога на добавленную стоимость. Таких показателей, конечно, раньше совсем не было", — пояснил Егоров.

Кроме того, глава ФНС отметил, что реформирование системы было сделано для облегчения процесса получения вычета для налогоплательщиков: "В этом году мы на 27% сократили любые запросы к налогоплательщикам, для того чтобы их не отвлекать от своей повседневной деятельности".

Егоров также отметил успехи в проекте по автоматизированной упрощенной системе налогообложения. "Он идет абсолютно ровно, абсолютно спокойно, апробация идет без каких-либо издержек, и мы с оптимизмом смотрим на то, как выйдем на следующий год", — добавил он.

С 1 июля 2022 года в некоторых регионах России стартовал эксперимент по переходу микропредприятий на автоматизированную упрощенную систему налогообложения. Участникам эксперимента не нужно готовить и подавать налоговые декларации — платежи рассчитываются автоматически на основании данных контрольно-кассовой техники и движения по банковским счетам. Такой подход позволяет снизить производственные издержки микропредприятий, а освободившиеся ресурсы они могут направлять на собственное развитие.