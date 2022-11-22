МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Депутат Нина Останина (КПРФ) внесла в Госдуму законопроект об установлении с 1 января 2023 года нулевой ставки НДС при реализации товаров для детей, следует из базы данных нижней палаты парламента. Совфед продлил нулевую ставку НДС на реализацию лизинговых судов

"Предлагаемая настоящим проектом мера является действенной и направлена прежде всего, на поддержку наименее обеспеченных семей с детьми, чья доля расходов на продовольственные товары составляет более 40 процентов от общего объема расходов. В тяжелых экономических условиях обнуление ставки НДС в отношении детских товаров будет являться существенной мерой поддержки для семей с детьми", — указывается пояснительной записке.

Сейчас при реализации товаров для детей, продуктов детского и диабетического питания, а также периодических печатных изданий и книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой, за исключением изданий и продукции рекламного и эротического характера, действует пониженная ставка налога на добавленную стоимость – 10%.

Законопроектом предлагается установить нулевую ставку налога на такую продукцию, одновременно несколько расширив подпадающий под ее действие перечень товаров.

В частности, в него включаются не только детские коляски, но и запчасти к ним, детские велосипеды, "устройства удерживающие для детей", детская мебель, манежи, ящики для игрушек, пасты для лепки (а не только пластилин), краски и наборы для детского творчества, пишущие и чертежные принадлежности, канцелярские изделия, портфели, ранцы, детские сумки, рюкзаки, игрушки игры.

Нулевой НДС устанавливается также на издательскую продукцию и учебное оборудования для детей, средства для ухода за детьми, в том числе санитарно-гигиенические и косметические, детские пеленки, горшки, ванночки, электрогрелки, весы и другую продукцию для детей.