В Госдуму внесли проект об установлении нулевой ставки НДС при реализации детских товаров
МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Депутат Нина Останина (КПРФ) внесла в Госдуму законопроект об установлении с 1 января 2023 года нулевой ставки НДС при реализации товаров для детей, следует из базы данных нижней палаты парламента.
"Предлагаемая настоящим проектом мера является действенной и направлена прежде всего, на поддержку наименее обеспеченных семей с детьми, чья доля расходов на продовольственные товары составляет более 40 процентов от общего объема расходов. В тяжелых экономических условиях обнуление ставки НДС в отношении детских товаров будет являться существенной мерой поддержки для семей с детьми", — указывается пояснительной записке.
Сейчас при реализации товаров для детей, продуктов детского и диабетического питания, а также периодических печатных изданий и книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой, за исключением изданий и продукции рекламного и эротического характера, действует пониженная ставка налога на добавленную стоимость – 10%.
Законопроектом предлагается установить нулевую ставку налога на такую продукцию, одновременно несколько расширив подпадающий под ее действие перечень товаров.
В частности, в него включаются не только детские коляски, но и запчасти к ним, детские велосипеды, "устройства удерживающие для детей", детская мебель, манежи, ящики для игрушек, пасты для лепки (а не только пластилин), краски и наборы для детского творчества, пишущие и чертежные принадлежности, канцелярские изделия, портфели, ранцы, детские сумки, рюкзаки, игрушки игры.
Нулевой НДС устанавливается также на издательскую продукцию и учебное оборудования для детей, средства для ухода за детьми, в том числе санитарно-гигиенические и косметические, детские пеленки, горшки, ванночки, электрогрелки, весы и другую продукцию для детей.
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