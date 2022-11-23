МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект об освобождении от НДФЛ семей с двумя и более детьми при продаже земельных участков с расположенными на них жилыми домами и хозяйственными постройками независимо от срока владения ими. Госдума приняла закон о прожиточном минимуме в 2023 году

Документ, внесенный депутатами Василием Пискаревым ("Единая Россия") и Григорием Шилкиным ("Новые люди"), направлен на снижение налоговой нагрузки на семьи с детьми при улучшении ими жилищных условий.

Сейчас по общему правилу граждане освобождены от уплаты налога на доходы физических лиц при продаже недвижимого имущества, которое было приватизировано, получено в наследство или по договору пожизненного содержания с иждивением, подарено и находилось у них в собственности не менее трех лет. Аналогичная льгота касается и единственного жилья. В иных случаях минимальный предельный срок владения объектом недвижимости для получения этой льготы составляет 5 лет.

При этом граждане, у которых двое и более детей в возрасте до 18 лет, а если это студенты-очники, то до 24 лет, при продаже комнаты, квартиры или жилого дома либо их частей, а также доли в жилом помещении освобождены от НДФЛ независимо от срока владения при условии приобретения в том же году другого жилья. В ГД поддержали проект об установлении МРОТ в 2023 году

Законопроект освобождает от НДФЛ доходы таких семей от продажи земельного участка и расположенных на нем хозяйственных строений и сооружений, если они продаются одновременно с находящимся на нем жилым помещением, независимо от срока владения. При этом полученные от такой продажи доходы не должны использоваться в предпринимательской деятельности.

Предполагается, что новая льгота будет применяться к доходам, полученным начиная с налогового периода 2022 года.