МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Создание национальной криптобиржи в России позволит легализовать и контролировать майнинг с перспективой уплаты налогов майнерами через криптокошельки, заявил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Алтухов. Законопроект о майнинге криптовалют внесен в Госдуму

"Наша позиция, что не нужно делать вид, что криптовалюты не существует. Это миллиарды необлагаемых доходов, но мы не предлагаем сделать криптовалюты платежным средством, а предлагаем установить правовую рамку для этого бизнеса, которая позволит легально его вести и платить налоги", — поясняет депутат.

Необходимы лицензирование и обязательные требования к майнерам, а также внесение их комиссионных кошельков в реестры контроля, уточняет он. "В идеале проработал бы возможность создания централизованной криптобиржи РФ, где майнеры смогут открыть кошельки для получения тех самых комиссий. Данная биржа может быть создана при инициативе правительства и будет регулировать уплату налогов в сторону государства", — пояснил Алтухов.

Он добавил, что предложены поправки в закон о цифровых финансовых активах, которые установят правовое регулирование майнинга в стране. Суть инициативы заключается в том, чтобы создать продуманный механизм контроля майнеров на территории РФ, так как они имеют весомые доходы от своей деятельности при этом они используют ресурсы страны (территории, электричество и прочее), отмечает депутат. Отрасль оценила внесенный в Госдуму законопроект о майнинге

"Подготовлен и внесен проект закона. До 25 ноября идет сбор отзывов, предложений и замечаний. Законопроект включен в примерную программу решением Совета Государственной Думы на декабрь 2022 года, которые будут рассмотрены ответственным комитетом – Комитетом Государственной Думы по финансовому рынку. Там будут проанализированы все предложения и даны рекомендации палате: принять в перовом чтении или доработать авторам – так тоже бывает", — дополняет он.

В случае полного запрета майнинга бюджет может потерять значимый для страны объем налогов, отметил Алтухов. Российские майнеры занимают 3 место в мире по размерам криптокошельков. В случае запрета — они перевезут оборудование в иные места и продолжат заниматься этой деятельность, считает депутат.