МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России недоступен из-за технических работ, заплатить налоги через него, а также через мобильное приложение пока нельзя, выяснил корреспондент РИА Новости. ФНС рассказала о последствиях сокращения сроков получения налоговых вычетов

"Сервис временно недоступен по причине проведения технических работ. Приносим свои извинения в связи с доставленными неудобствами", — говорится в сообщении при попытке войти в личный кабинет.

Также не удается оплатить выставленный налоговый счет с помощью QR-кода через приложение Сбербанка.

Срок уплаты налогов на имущество физических лиц в России в 2022 году истекает 1 декабря: до окончания этого дня необходимо заплатить транспортный, земельный налог, налог на недвижимость, а в ряде случаев — и НДФЛ.

РИА Новости направило запрос в ФНС.