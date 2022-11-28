МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Италия планирует в следующем году ввести 50%-ный единовременный налог на сверхприбыль нефтегазовых компаний, которые выиграли от резкого роста цен на нефть и газ. Это следует из проекта бюджета правительства на 2023 год, с которым ознакомилось агентство Reuters. Премьер Италии увидела возможности для построения нового энергорынка

Ставка налога равна 50% от той части корпоративной прибыли за 2022 год, которая как минимум на 10% превышает средний показатель за 2018-2021 годы. Потолок налога равен 25% от стоимости чистых активов на конец 2021 года.

Эта схема отличается от той, что была изложена казначейством на прошлой неделе. Тот вариант предусматривал 35%-ный налог, действующий с января по июль 2023 года и рассчитываемый по чистой прибыли энергетических компаний, а не по общей прибыли, как в последнем проекте.

К 9.30 по Гринвичу акции ENI и Enel снизились в цене на 2% и 1,7% соответственно, отстав от итальянского индекса "голубых фишек", но в целом соответствуя европейскому индексу STOXX для нефтегазового сектора, который упал на 1,7%.

Рим рассчитывает собрать за счет этого налога около 2,565 млрд евро. Он соответствует рамкам, предложенным Европейской комиссией, и заменяет аналогичный сбор, действующий в этом году и вызвавший критику и отказ от уплаты со стороны многих компаний.

Согласно новым условиям, установленным в бюджете, который еще не был официально опубликован, около 7000 производителей и продавцов электроэнергии, природного газа и бензина должны выплатить причитающуюся сумму к середине 2023 года.