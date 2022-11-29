МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, позволяющий снизить расходы на доставку налоговых уведомлений гражданам за счет отказа от их представления в бумажном виде при возможности их получения через портал госуслуг, следует из базы данных нижней палаты парламента. ФНС рассказала о последствиях сокращения сроков получения налоговых вычетов

Документ закрепляет в Налоговом кодексе право физических лиц, имеющих подтвержденную учетную запись в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), обмениваться с налоговыми органами документами в электронной форме через личный кабинет на едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).

При этом передача налоговым органом в электронной форме документов, содержащих сведения о налогоплательщике, составляющие налоговую тайну, через личный кабинет на ЕПГУ будет осуществляться лишь при наличии согласия на это самого налогоплательщика. По информации Минцифры России, в ЕПГУ с подтвержденной учетной записью ЕСИА зарегистрированы 86 миллионов граждан.

Законопроект также позволит отказаться от дублирования направления налоговых уведомлений почтовым сообщением на бумажном носителе для налогоплательщиков — пользователей ЕПГУ, которые уведомили налоговый орган о своем желании получать их через личный кабинет на этом портале.

Это "приведет к значительному сокращению бюджетных расходов на массовую печать и направление налоговых уведомлений и при этом не повлечет снижение собираемости налогов, что будет способствовать улучшению социально-экономической обстановки в стране", указывается в пояснительной записке.

В ней также отмечается, что общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на подготовку, франкирование и пересылку почтовых отправлений в рамках массовой печати документов налоговых органов (в том числе налоговых уведомлений), в 2018 году составил 2,9 миллиарда рублей, в 2019 году — 3,2 миллиарда, в 2020 году — 3,3 миллиарда, в 2021 году — 3,6 миллиарда. При этом ежегодное увеличение тарифов на пересылку внутренней почтовой корреспонденции приводит к постоянному увеличению бюджетных расходов на пересылку налоговых уведомлений.