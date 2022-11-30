МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Россиянам осталось 2 дня на уплату имущественных налогов: 1 декабря истекает срок уплаты налогов за 2021 год, до окончания этого дня необходимо заплатить транспортный, земельный налог, налог на недвижимость, а в ряде случаев — и НДФЛ. США продлили разрешение американским компаниям платить налоги в России

Налог на имущество необходимо платить собственникам транспортных средств, земельных участков, домов, квартир и комнат, дач, гаражей, машино-мест и любых других объектов капстроительства, даже если оно не завершено.

Опоздавшим, начиная со 2 декабря, будут ежедневно начисляться пени, а долги злостных неплательщиков будут взыскивать судебные приставы, которые могут принять ограничительные меры: например, заблокировать банковский счет или арестовать имущество.

Заплатить налоги можно как удаленно — через приложение или "личный кабинет" на сайте ФНС, так и лично, в банке или почтовом отделении. Кроме того, уплатить налоги можно также по QR-коду или штрих-коду через электронные сервисы, через банки, их мобильные приложения и банкоматы, кассы местной администрации, почту, МФЦ, если там принимают оплату в счет налогов.