МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. До 1 декабря россияне должны заплатить налоги на имущество физических лиц. Какие категории граждан смогут на законных основаниях отложить уплату налогов, рассказал в беседе с радио Sputnik юрист фирмы "Скрябин и партнеры" Денис Скрябин. США продлили разрешение американским компаниям платить налоги в России

По его словам, ФНС может пойти навстречу гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и продлить для них срок уплаты налога на имущество физлиц. На это могут рассчитывать, например, безработные и малоимущие, у которых есть несовершеннолетние дети.

Для получения отсрочки, как отмечает Скрябин, нужно представить доказательства, что уплата налогов в настоящий момент затруднительна или вообще невозможна.

"Набор условий стандартный: тяжелое финансовое положение, отсутствие работы и ее поиски. Наличие несовершеннолетних детей тоже является смягчающим обстоятельством", — добавил юрист.

При этом он подчеркнул, что указанная отсрочка не означает, что гражданин вообще освобождается от уплаты имущественного налога за определенный период. С гражданина лишь снимается ответственность за неуплату налога в установленный законодательством срок.

"Когда налоговая шла навстречу, это обычно оформлялось как освобождение от ответственности за неуплату налогов в срок. То есть в тот момент, когда гражданин получал возможность уплатить налог, ему просто не начисляли пени", — пояснил юрист