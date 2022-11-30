МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Российское правительство одобрило проект закона, позволяющего получать уведомления и требования по уплате налогов в электронной форме на портале "Госуслуги", сообщается на сайте Министерства финансов. Юрист объяснил, какие категории россиян могут не платить налоги

Как отмечается, такая возможность появится у россиян с 2024 года.

В настоящее время налоговые органы рассылают такие документы через заказные письма или личный кабинет налогоплательщика. Законопроект позволяет запросить уведомления через профиль на "Госуслугах".

"С 1 января 2024 года такие документы будут приходить гражданам и в личный кабинет на Госуслугах ", — отмечается в материалах. Россиянам осталось два дня на уплату имущественных налогов

Как подчеркнул глава Минфина Антон Силуанов, такой шаг позволит сделать взаимодействие россиян с налоговыми органами проще и удобнее.

При этом передача бумаг, в которых содержатся сведения, представляющие налоговую тайну, будет возможно только при согласии получателя.

Россияне также смогут отказаться от получения уведомлений по уплате налогов через "Госуслуги", направив соответствующее заявление в налоговую.