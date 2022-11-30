Россияне смогут получать налоговые уведомления через "Госуслуги"
Правительство разрешило с 2024 года получать налоговые уведомления через "Госуслуги"
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МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Российское правительство одобрило проект закона, позволяющего получать уведомления и требования по уплате налогов в электронной форме на портале "Госуслуги", сообщается на сайте Министерства финансов.
Как отмечается, такая возможность появится у россиян с 2024 года.
В настоящее время налоговые органы рассылают такие документы через заказные письма или личный кабинет налогоплательщика. Законопроект позволяет запросить уведомления через профиль на "Госуслугах".
"С 1 января 2024 года такие документы будут приходить гражданам и в личный кабинет на Госуслугах ", — отмечается в материалах.
Как подчеркнул глава Минфина Антон Силуанов, такой шаг позволит сделать взаимодействие россиян с налоговыми органами проще и удобнее.
При этом передача бумаг, в которых содержатся сведения, представляющие налоговую тайну, будет возможно только при согласии получателя.
Россияне также смогут отказаться от получения уведомлений по уплате налогов через "Госуслуги", направив соответствующее заявление в налоговую.
https://1prime.ru/nalogy/20221130/838999108.html
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