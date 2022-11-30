Матвиенко просила Минфин уточнить порядок взимания налогов с учетом курсовой разницы валют
МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко попросила Минфин уточнить правила взимания налоговых платежей с учетом курсовой разницы валют, поскольку бюджеты регионов могут потерять часть доходов.
"Сейчас Федеральная налоговая служба рассылает регионам "письма счастья", что они должны вернуть налоговые доходы, возникшие при изменении курса валют", — сказала политик в ходе заседания палаты в среду.
По ее словам, это десятки миллиардов рублей, которые поступали в бюджет регионов как налоговые поступления от крупных компаний
По мнению парламентария, на ситуацию, когда из-за разницы в курсах валют в сторону укрепления рубля часть уже поступивших в региональные бюджеты налогов, начисленные с доходов крупных компаний и которые ФНС России просит вернуть, "надо оперативно отреагировать".
"Это происходит в большинстве регионов. Я попросила бы министра финансов лично обратить на это внимание. Надо отреагировать системно, чтобы регионы не потеряли доходную базу. Иначе им надо пересматривать бюджеты. И речь идет не о двух-трех миллиардах рублей – это огромные суммы. Проблема очень серьёзная — прошу Минфин проследить за ситуацией и принять оперативные решения, чтобы остановить этот процесс", — сказала спикер.
Она также предложила рассмотреть возможность законодательного решения, когда на ситуацию влияет курсовая разница.
В ходе выступления на заседании глава конституционного комитета СФ Андрей Клишас сообщил, что подобная ситуация грозит для бюджета Красноярского края потерей порядка 37 миллиардов рублей.
Парламентарии в марте приняли изменения в налоговое законодательство, которым временно фиксируется курс иностранной валюты для расчета "тонкой капитализации". В 2022-2024 годах курсовую разницу, начисленную по требованиям (обязательствам), выраженным в иностранной валюте, предлагается учитывать при расчете налоговой базы по мере погашения задолженности с целью исключения влияния на обязательства по налогу на прибыль расчетных величин, зависящих от изменения курса рубля.
https://1prime.ru/nalogy/20221130/839002923.html