МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко попросила Минфин уточнить правила взимания налоговых платежей с учетом курсовой разницы валют, поскольку бюджеты регионов могут потерять часть доходов. Минфин предложил установить минимальные розничные цены на весь алкоголь

"Сейчас Федеральная налоговая служба рассылает регионам "письма счастья", что они должны вернуть налоговые доходы, возникшие при изменении курса валют", — сказала политик в ходе заседания палаты в среду.

По ее словам, это десятки миллиардов рублей, которые поступали в бюджет регионов как налоговые поступления от крупных компаний

По мнению парламентария, на ситуацию, когда из-за разницы в курсах валют в сторону укрепления рубля часть уже поступивших в региональные бюджеты налогов, начисленные с доходов крупных компаний и которые ФНС России просит вернуть, "надо оперативно отреагировать".

"Это происходит в большинстве регионов. Я попросила бы министра финансов лично обратить на это внимание. Надо отреагировать системно, чтобы регионы не потеряли доходную базу. Иначе им надо пересматривать бюджеты. И речь идет не о двух-трех миллиардах рублей – это огромные суммы. Проблема очень серьёзная — прошу Минфин проследить за ситуацией и принять оперативные решения, чтобы остановить этот процесс", — сказала спикер.

Она также предложила рассмотреть возможность законодательного решения, когда на ситуацию влияет курсовая разница.

В ходе выступления на заседании глава конституционного комитета СФ Андрей Клишас сообщил, что подобная ситуация грозит для бюджета Красноярского края потерей порядка 37 миллиардов рублей.

Парламентарии в марте приняли изменения в налоговое законодательство, которым временно фиксируется курс иностранной валюты для расчета "тонкой капитализации". В 2022-2024 годах курсовую разницу, начисленную по требованиям (обязательствам), выраженным в иностранной валюте, предлагается учитывать при расчете налоговой базы по мере погашения задолженности с целью исключения влияния на обязательства по налогу на прибыль расчетных величин, зависящих от изменения курса рубля.