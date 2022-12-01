МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Российские ювелиры нуждаются в поддержке, для этого необходимо сохранить льготы для производителей в части налогообложения, считают опрошенные РИА Новости региональные бизнес-омбудсмены. Минэкономразвития запустило механизм инвестиционной тарифной льготы

С 1 января 2023 года ювелиры буду лишены возможности использовать специальные налоговые режимы (упрощенная система налогообложения — УСН, патентная система налогообложения — ПСН) при закупке металла и при реализации ювелирных изделий, закон об отмене льгот был подписан президентом РФ в марте. Тем не менее, представители отрасли считают, что спецрежимы в части налогов необходимо сохранить, или ввести иные меры поддержки, иначе это может привести к исчезновению ремесла.

"Безусловно, эту (ювелирную — ред.) отрасль бизнеса просто необходимо сохранить, оставив малому бизнесу возможность применения спецрежимов: либо в текущем формате без изменений, либо через иные, компромиссные, механизмы, например, агентский НДС", — считает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Калининградской области Светлана Нижегородова.

По ее мнению, ювелирные производства являются карточкой некоторых регионов, которой они могут лишиться из-за отмены льгот. "Совсем недавно, совместно с представителями отрасли и сенатором от Калининградской области Александром Шендерюком-Жидковым, мы попытались оценить "масштаб бедствия" для региона от отмены льготных режимов для ювелиров. Если в цифрах, то это 531 предприятие с совокупной годовой выручкой 1,5 миллиарда рублей, где занято более 2000 человек", — отмечает Нижегородова.

Схожую позицию разделяет и уполномоченный по защите прав предпринимателей Тверской области Антон Стамплевский, который считает запрет работы на УСН и ПСН излишним. "Экспертное заключение МГУ (исследовательская работа по итогам анализа федерального закона №47-ФЗ — ред.) также подтверждает угрозу наступления негативных последствий для экономики. Очевидно, что если редакцию закона не изменить, то российские регионы лишатся большого количества субъектов МСП и тысяч рабочих мест", — полагает Стамплевский.

"Сейчас как никогда нужен переходный период, отсрочка вступления в силу запрета минимум на год", — считает региональный бизнес-омбудсмен.