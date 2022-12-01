ФНС назвал число мировых соглашений в России в 2022 году
ФНС: налоговые органы заключили мировых соглашений более чем на 14 миллиардов рублей
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МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Налоговые органы РФ с начала 2022 года заключили свыше 450 мировых соглашений на более чем 14 миллиардов рублей — это превышает сумму урегулированного долга за аналогичный период 2021 года вдвое, сообщает Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ.
"С начала 2022 года налоговыми органами заключено более 450 мировых соглашений с компаниями и гражданами на сумму свыше 14 миллиардов рублей. Это превышает сумму урегулированного долга по сравнению с аналогичным периодом 2021 года в два раза", — говорится в сообщении.
Добавляется, что в текущем году от исполнения мировых соглашений в бюджет уже было зачислено 7,1 миллиарда рублей.
Мировое соглашение — способ урегулирования долга, который помогает сохранить бизнес и рабочие места, его можно заключить на любой стадии процедуры банкротства. Накопленные долги при этом погашаются по согласованному графику в течение года равными платежами.
https://1prime.ru/nalogy/20221201/839022818.html
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