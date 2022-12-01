МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Налоговые органы РФ с начала 2022 года заключили свыше 450 мировых соглашений на более чем 14 миллиардов рублей — это превышает сумму урегулированного долга за аналогичный период 2021 года вдвое, сообщает Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ. Севморпуть принесет России 13 триллионов рублей налогов до 2035 года

"С начала 2022 года налоговыми органами заключено более 450 мировых соглашений с компаниями и гражданами на сумму свыше 14 миллиардов рублей. Это превышает сумму урегулированного долга по сравнению с аналогичным периодом 2021 года в два раза", — говорится в сообщении.

Добавляется, что в текущем году от исполнения мировых соглашений в бюджет уже было зачислено 7,1 миллиарда рублей.

Мировое соглашение — способ урегулирования долга, который помогает сохранить бизнес и рабочие места, его можно заключить на любой стадии процедуры банкротства. Накопленные долги при этом погашаются по согласованному графику в течение года равными платежами.