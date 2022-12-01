МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Специальные налоговые режимы для бизнеса начнут действовать на новых российских территориях с 1 января 2023 года, говорится в сообщении Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ. Севморпуть принесет России 13 триллионов рублей налогов до 2035 года

"С 1 января 2023 года на территории Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей начнут действовать специальные налоговые режимы. Нормативные правовые акты, вводящие возможность применения как самих режимов, так и их льготных условий, подписаны главами новых субъектов Российской Федерации: 24 ноября в Херсонской области и 30 ноября в ДНР, ЛНР и Запорожской области", — говорится в сообщении.

Добавляется также, что во всех новых регионах будет введен налог на профессиональный доход. "Таким образом, самозанятые с 1 января смогут применять специальный режим при ведении деятельности", — отмечается в сообщении. Также будет введена возможность получения патентов, что позволит бизнесу в наиболее распространенных сферах деятельности, связанных с обслуживанием населения, применять максимально простые условия налогообложения, предусмотренные патентной системой.

"Для ПСН установлена предельная величина годового дохода в зависимости от вида деятельности предпринимателя. Для ИП Херсонской и Запорожской областей, которые будут регистрироваться и вести деятельность в сфере производства, науки, социальных, бытовых услуг, по утвержденным перечням видов деятельности будет применяться нулевая ставка", — добавляется в сообщении ведомства.

Кроме того, будут установлены льготные ставки для упрощенной системы налогообложения. Так, в Донецкой и Луганской народных республиках для УСН будет применяться ставка 3%, если объектом налогообложения являются доходы, и 7% для доходов, уменьшенных на величину расходов. В Херсонской и Запорожской областях ее размер составит 2% и 5% соответственно. "Это существенно ниже базовых ставок, установленных Налоговым кодексом, что повышает инвестиционную привлекательность регионов и стимулирует деловую активность субъектов малого и среднего предпринимательства", — отмечает ведомство.

Помимо этого, ФНС отмечает, что Запорожской и Херсонской областях, где существенную часть бизнеса представляют сельскохозяйственные производители, будут также установлены пониженные ставки единого сельскохозяйственного налога – от 0,5% до 2%.