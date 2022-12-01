МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Минфин России не рассматривает ограничения специального налогового режима для самозанятых, внесения корректировок целесообразно по окончанию эксперимента, сообщает министерство. Путин пообещал обеспечить льготами ученых из новых регионов

"Вопрос внесения корректировок в базовые параметры этого режима, а также решение о продлении эксперимента целесообразно рассматривать по завершению эксперимента и анализа его результатов. В настоящее время никаких изменений по базовым условиям не планируется", — говорится в сообщении.

Минфин напоминает, что в текущем году были расширены права граждан по переходу на НПД — с 1 августа 2022 года предоставлена возможность гражданам РФ и других государств — членов Евразийского экономического союза встать на учет (сняться с учета) в качестве налогоплательщика НПД через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций). Кроме того, с 1 января 2023 года НПД будет введен на территории города Байконур.

Добавляется, что по данным ФНС России на 1 ноября 2022 года с начала проведения эксперимента в качестве плательщиков налога на профессиональный доход (НПД) зарегистрировались более 6 миллионов человек. При этом суммарный доход, полученный налогоплательщиками НПД, составил более 1,569 миллиардов рублей, а сумма исчисленного налога составила 60,4 миллиарда рублей.

Как отмечается в сообщении, НПД — это экспериментальный налоговый режим, все базовые параметры режима установлены на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2028 года. Ход эксперимента периодически оценивается в министерстве с учетом поступающей информации от ФНС России, а также обращений его участников.

Ранее заместитель директора департамента налоговой политики Минфина Виталий Прокаев в рамках круглого стола в Совете Федерации сказал, что департамент выступает за введение изменений в применении специального налогового режима для самозанятых, чтобы он не конкурировал с другими режимами, например, для малого и среднего предпринимательства (МСП).

Самозанятость – это специальный налоговый режим для физических лиц, работающих на себя. Налоговая ставка в рамках этого режима при работе с физлицами составляет 4%, с юридическими — 6%. Эксперимент по льготному налогообложению самозанятых был запущен с 1 января 2019 года в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. В 2020 году новый налоговый режим постепенно был распространен на всю Россию.