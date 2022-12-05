МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал принятие в первом чтении законопроекта об освобождении от НДФЛ доходов, полученных в связи с прощением банками в 2022-2023 годах долгов заемщиков по ипотеке. Госдума в первом чтении освободила семьи с детьми от НДФЛ при продаже земли

На рассмотрение Госдумы документ, внесенный депутатами Анатолием Аксаковым ("Справедливая Россия – За правду") и Ольгой Ануфриевой ("Единая Россия"), планируется вынести 8 декабря.

Законопроект освобождает об обложения НДФЛ доходы в виде суммы задолженности по ипотечному жилищному кредиту (займу), полученные при полном или частичном прекращении в 2022-2023 годах обязательства заемщика по нему. Это касается кредитов (займов), выданных кредитной организацией, находящейся на территории РФ, налогоплательщику, не являющемуся взаимозависимым с ней лицом.

В связи с этим обязанность по уплате НДФЛ у гражданина не возникнет вследствие полного или частичного прощения кредитором в 2022-2023 годах обязательств заемщика, вытекающих из ипотечных кредитных договоров, поясняют авторы законопроекта. Это изменение вносится в целях снижения долговой нагрузки на граждан в текущей экономической и геополитической ситуации.

Разработчики обращают внимание, что снижение кредитором размера денежных обязательств заемщика, как правило, является вынужденной мерой и направлено на оказание необходимой помощи заемщику, попавшему в трудную жизненную ситуацию. При этом необходимость уплаты налога на доходы физических лиц, возникающая в случае прощения кредитором части задолженности, влечет за собой дополнительную финансовую нагрузку на гражданина, отмечают они.

Предполагается, что в случае принятия закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования и применяться в отношении доходов физлиц, полученных ими начиная с налогового периода 2022 года.