Эсеры подготовили проект о выплате дополнительной страховой пенсии по старости в декабре
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МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Партия "Справедливая Россия — За правду" разработала проект закона, согласно которому россиянам в конце года будут выплачивать дополнительную страховую пенсию, сообщили РИА Новости со ссылкой на документ.
Как следует из пояснительной записки, "тринадцатая пенсия" в декабре будет положена всем, кто получает страховую пенсию по старости.
Кроме того, эсеры предлагают смягчить требования для повышения в два раза фиксированной выплаты к такой пенсии и применять эту меру к гражданам, достигшим 70 лет, а не 80, как сейчас.
Ожидается, такой шаг поможет "восстановить социальную справедливость".
https://1prime.ru/nalogy/20221206/839065970.html
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