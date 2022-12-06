МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Партия "Справедливая Россия — За правду" разработала проект закона, согласно которому россиянам в конце года будут выплачивать дополнительную страховую пенсию, сообщили РИА Новости со ссылкой на документ. Россиянам объяснили, когда банк блокирует карту "просто так"

Как следует из пояснительной записки, "тринадцатая пенсия" в декабре будет положена всем, кто получает страховую пенсию по старости.

Кроме того, эсеры предлагают смягчить требования для повышения в два раза фиксированной выплаты к такой пенсии и применять эту меру к гражданам, достигшим 70 лет, а не 80, как сейчас.

Ожидается, такой шаг поможет "восстановить социальную справедливость".