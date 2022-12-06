МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Участники совета по развитию финрынка при Совете Федерации рекомендуют правительству РФ подготовить и внести в Госдуму законопроект, предусматривающий меры налогового стимулирования для компаний РФ, осуществляющих первичное или вторичное публичное размещение акций на бирже, говорится в проекте решения совета. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. В Альфа-банке предложили провести IPO НСПК

Налоговые льготы также предлагается предусмотреть и для инвесторов, которые приобретают такие ценные бумаги.

Кабмину предлагается рассмотреть вопрос об "освобождении от НДФЛ доходов частных инвесторов в виде купонов по государственным и корпоративным облигациям, обращающимся на организованном рынке", говорится в документе.

Кроме того, предлагается законодательно предусмотреть ограничение вложений физлиц – неквалифицированных инвесторов в рисковые финансовые продукты через организации, неподнадзорные Банку России, включая финансовые пирамиды.

В проекте решения также предлагается законодательно рассмотреть вопрос о создании механизма верификации единственного счета в целях гарантирования неприкосновенности прожиточного минимума для граждан.

Парламентарии предлагают кабмину рассмотреть вопрос о внесении изменений в законодательство РФ в части предоставления "безусловных и безотзывных госгарантий РФ в целях увеличения объемов кредитования инвестиционных проектов".

Законодатели также просят правительство ускорить рассмотрение вопроса о создании института гарантированных прав участников негосударственных пенсионных фондов в целях обеспечения дополнительных условий для развития такого механизма и повышения защищенности пенсионных средств граждан, а также формирования долгосрочных инвестиционных ресурсов в экономике.

Правительству совместно с Банком России предлагается продолжить работу по интеграции финрынков и формированию общего платежного пространства в национальных валютах государств-членов ЕАЭС, а также дружественных по отношению к России стран.